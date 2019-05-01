Клебо — о переходе в дистанционную группу: временами мне будет больно

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал свой переход в дистанционную группу. Ранее он всегда готовился к сезону в составе спринтерской группы.

«Думаю, временами мне будет больно. Но мне нужен рядом кто-то сильнее меня. Поэтому я решил сменить команду. Я понимаю, что нагрузка станет выше, и я вскоре увижу разницу», — приводит слова Клебо NRK.

В дистанционную группу сборной Норвегии также вошли Эмиль Иверсен, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте.

Йоханнес, ставший победителем общего зачёта Кубка мира прошлого сезона, проиграл россиянину Александру Большунову в зачёте дистанционных гонок.