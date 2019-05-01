Тренер — о переходе Клебо в дистанционную группу: боюсь что-то гарантировать

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум прокомментировал перевод трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Хёсфлота Клебо в дистанционную группу.

«Тренерский штаб должен помочь Йоханнесу найти баланс в подготовке, чтобы он не переусердствовал. Нельзя выиграть лыжную гонку, не ощутив усталости, но и перебарщивать с нагрузкой не стоит.

Я боюсь что-то гарантировать, но могу обещать, что он многому научится в команде. Ребята тоже получат большой опыт. Он пришёл в команду не просто учиться, но и чтобы стать примером для других. Так всё происходит в нашей команде — ты можешь советовать и получать советы", — приводит слова Носсума NRK.

Ранее Клебо проводил предсезонную подготовку в группе спринтеров.