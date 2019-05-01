Коляда: высморкался и понял – приплыли…

Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, российский фигурист Михаил Коляда рассказал о проблемах со здоровьем. Он не смог выступить на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) из-за болезни — рецидива гайморита.

«На обратном пути из Японии домой, уже в самолёте я почувствовал: что-то не так. Видимо, спало напряжение, меня отпустило, и на фоне стресса болезнь взяла своё. Эта зараза сидела во мне с конца августа. Я лечился всё это время с переменным успехом, но, видимо, не так эффективно, как надо. Первый серьёзный звонок раздался перед чемпионатом России, когда я загремел в больницу. А после чемпионата мира врачи поставили диагноз уже «двусторонний гайморит».



Как только вышёл с самолёта, то подумал: передохну, денёк посижу дома, и всё будет нормально. Отпросился у Валентины Михайловны Чеботарёвой. Температуры не было. Вроде ничего, только состояние немного странное. А потом, простите за подробность, высморкался и понял – приплыли… Начал принимать антибиотики. Наверное, это неправильно было делать, но я хотел поехать на Team Trophy. Думал, лекарства помогут. Но не помогло. Пришлось ехать в больницу. Сделали снимок и сказали, нужно ложиться.

2 апреля положили, 12-го выписали, а 13-го в Фукуоке стартовал Team Trophy. Все 10 дней в больнице лежал под капельницами, с уколами, промываниями, всякими процедурами. Трижды делали проколы. В этот раз в обе ноздри. Поставили трубочки, чтобы делать промывание. Но я во сне, видимо, дёрнулся, просыпаюсь утром – трубка висит. В руке принёс врачу. Снова прокол делали. А за два дня до выписки также во сне у меня вторая трубочка выпала. «Да что же такое!» — думаю. Приношу в смотровую, врач говорит: «Опять надо колоть». Но обошлось, по-другому процедуры провели. Тот, кто в теме, знает, насколько это всё неприятно, особенно когда наркоз отходит. Болит жутко. Но надо терпеть.



Сейчас всё в порядке. Надеюсь, пролечили, прокапали, сделали всё, что нужно. На днях ездил на консультацию к врачу, он посмотрел рентгеновский снимок, выписку из больницы, дополнительно мне сделали компьютерную томографию. Врач рассказал об особенностях моего организма, что мне необходимо знать. Предупредил, что надо беречься от вирусов, чтобы избежать рисков, потому что где тонко, там и рвётся. Посоветовал съездить в горы, чтобы горным воздухом подышать, на море – «просолиться» и поплавать в тёплой воде. В конце мая у нас будет сбор в горах, а до этого поеду в отпуск на море», — цитирует Коляду официальный сайт ФФККР.

На прошедшем чемпионате мира Коляда занял шестое место.