Коляда: мою нервную систему уже не исправить

Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, российский фигурист Михаил Коляда рассказал о работе с психологом.

«В Японии был мой четвёртый чемпионат мира, а ошибки действительно повторяются, хотя мы поменяли контент по сравнению с чемпионатом Европы. В произвольной программе я практически всё сделал, а в короткой что-то повлияло — не смог чисто её откатать. Понятно, что меня критиковали, мол, никак не удаётся прокатать две программы стабильно. Но тут играет роль чисто психология, потому что физически я был хорошо готов к чемпионату мира. Сейчас пытаюсь решить эту проблему – работаю с психологом. Считаю, надо самому развиваться, учиться правильному настрою на старт, уметь грамотно подводить себя к соревнованиям.

Понимаете, я нахожусь на таком уровне, что тренеры, хореограф, специалисты, которые со мной работают, уже дали мне обширный багаж знаний и умений, и мне надо только правильно этим пользоваться. Мне нужно самому справляться и преодолевать психологические трудности, потому что нервную систему уже не исправить, значит, надо работать с тем, что есть. Единственное, кто мне сейчас даёт что-то новое и помогает, это психолог Геннадий Дмитриевич Горбунов. Он даёт практические конкретные здания, и я чувствую, что изменения есть, пусть пока не очень значительные, но движение есть. Что-то менять кардинально я не вижу смысла. Есть много факторов и причин, которые я не хочу озвучивать, скажу одно: мы продолжим работать с Валентиной Михайловной Чеботарёвой», — цитирует Коляду официальный сайт ФФККР.

На прошедшем в Японии чемпионате мира Михаил стал шестым.