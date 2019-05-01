Плющенко: теперь я сам буду тренировать сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, кто вошёл в его тренерскую группу.

«Мой второй тренер – Дмитрий Михайлов. Он был одиночником, затем выступал в танцах. Очень хороший специалист. Недавно закончил спортивную карьеру, но уже классно себя проявил, поэтому я взял его в свою команду. Он отвечает в группе за скольжение и за технику», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Плющенко также принял решение самостоятельно тренировать своего шестилетнего сына Александра. Ранее мальчик работал с Амиром Хабибуллиным.



«Саша закончил работу с Амиром, я взял сына под свой контроль. Теперь буду тренировать его сам лично в рамках новой группы, которую я недавно создал», — сказал Евгений.