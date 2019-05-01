Коляда в новом сезоне будет выступать в образе Чарли Чаплина

Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, российский фигурист Михаил Коляда рассказал о подготовке программ на следующий сезон.

«Программы мне ставит наш хореограф Ольга Клюшниченко. Теперь она Зотова. Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет «Чаплин». Сто процентов. Я сразу говорю об этом, чтобы не получилось, как в прошлом сезоне, когда все молчали до последнего, а потом оказалось, что у меня и у Макса Ковтуна «Кармен». Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте, что-то весёлое, заводное.

В «Чаплине» две первые части больше лирические, а третья быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей. Заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. На шоу Алексея Николаевича Мишина я познакомился с музыкантами, так что не исключено, что будет и оригинальное исполнение.

Исполнять четверной лутц планирую. В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности, но это не сработало, так что надо делать лутц», — цитирует Коляду официальный сайт ФФККР.

На прошедшем чемпионате мира Михаил занял шестое место.

Коляда: высморкался и понял – приплыли…