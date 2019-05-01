CAS отклонил апелляцию Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. IAAF в апреле 2018 года представило правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

Олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов в беге на 800 м Семеня, имеющая повышенный уровень тестостерона, подала апелляцию. IAAF отложило введение правила до весны 2019 года.

В решении CAS говорится, что правило IAAF имеет дискриминационный характер, однако, проанализировав доводы, суд решил, что введение правила является оправданным и допустимым в свете защиты интересов женщин-легкоатлеток.

Семеня может обжаловать решение CAS в течение 30 дней.