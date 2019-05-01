Ковтун стал членом жюри шоу «Ледниковый период. Дети»

Бывший российский фигурист Максим Ковтун принял участие в съёмках телевизионного шоу «Ледниковый период. Дети». Как сообщил сам 23-летний уроженец Екатеринбурга, он выступил в качестве одного из членов жюри.



«Вчера мне выпала честь, быть в жюри среди великих людей на крутейшем проекте «Ледниковый Период.Дети» на Первом канале. Всем деткам прошедшим дальше, огромной удачи!» – подписал соответствующую фотографию Ковтун у себя в «инстаграме».

Напомним, 23 апреля Максим объявил о завершении профессиональной карьеры.



Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.