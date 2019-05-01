Гэри Уилсон сенсационно вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Сегодня, 1 мая, стал известен первый участник полуфинала. Англичанин Гэри Уилсон обыграл соотечественника Али Картера со счётом 13:9.

Ранее лучшим результатом 33-летнего Уилсона на чемпионатах мира было попадание в основную сетку в 2017 году, где он проиграл в первом круге. Он является победителем одного нерейтингового турнира. Его главным достижением на рейтинговых турнирах был выход в финал China Open 2015 года.



Другие пары 1/4 финала

Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия).

Джон Хиггинс (Шотландия) — Нил Робертсон (Австралия).

Джадд Трамп (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия).

За выход в финал Гэри поспорит либо с Трампом, либо с Магуайром.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.