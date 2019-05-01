Правила IAAF по атлетам с повышенным тестостероном вступят в силу 8 мая

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила, что новые правила по допуску женщин с повышенным уровнем тестостерона в крови к соревнованиям по бегу вступят в силу 8 мая. Данные изменения касаются дистанций от 400 до 1500 метров.

IAAF проинформировала спортсменок, что у тех есть одна неделя на то, чтобы снизить уровень тестостерона до соответствующего нормам по новым правилам — ниже 5 нмоль/л.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к IAAF по новым правилам допуска. В решении CAS говорится, что правило IAAF имеет дискриминационный характер, однако, проанализировав доводы, суд решил, что введение правила является оправданным и допустимым в свете защиты интересов женщин-легкоатлеток.

Стоит отметить, что Семеня может обжаловать решение CAS в течение 30 дней. 28-летняя спортсменка является двукратной победительницей Олимпийских игр и двукратной чемпионки мира в беге на 800 метров.