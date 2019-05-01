Эберг: Лукас — грамотный специалист. Предвкушаю, как он будет развивать команду

Обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов по итогам сезона-2018/19, шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала назначение немца Йоханнеса Лукаса на пост главного тренера национальной команды.



«Мне любопытно будет попробовать новый подход. Думаю, индивидуальная подготовка станет интенсивнее. В этом я вижу большой потенциал для дальнейшего развития.



Йоханнес Лукас? Он очень грамотный и мотивированный специалист. Предвкушаю, как он будет развивать команду, когда приступит к обязанностям.



Я с нетерпением жду грядущий сезон. Надеюсь, как биатлонистка, я буду развиваться», — приводит слова Эберг Sveriges Radio.



Йоханнес Лукас заменит на посту главного тренера сборной Швеции по биатлону Вольфганга Пихлера, ранее он работал ассистентом 64-летнего специалиста.

25-летний немец сменил Пихлера на посту главного тренера сборной Швеции