Мо Фарах отказался от участия в марафоне на предстоящем чемпионате мира

Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах не примет участия в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который состоится с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).



Фарах получил право участвовать в мировом первенстве, заняв пятое место на Лондонском марафоне, прошедшем 28 апреля. Показанный спортсменом результат (2 часа 5 минут 39 секунд) стал вторым в истории британского марафонского бега. Первый также принадлежит Фараху.



Однако сегодня, 1 мая, Федерация лёгкой атлетики Великобритании заявила, что 36-летний бегун отказался от участия в соревнованиях. Его место займёт валлиец Деви Гриффитс.



Однако возможность участия Фараха на дистанциях 5000 м и 10 000 м сохраняется. Ранее спортсмен намекал, что хочет побороться за очередные золотые медали чемпионата мира в своих излюбленных дисциплинах.