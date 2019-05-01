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Навратилова: решение суда по делу Кастер Семени несправедливо

Навратилова: решение суда по делу Кастер Семени несправедливо
Другие / Лёгкая атлетика

Легендарная чешская теннисистка Мартина Навратилова раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда, отклонившего апелляцию южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона.

«Вердикт суда ужасно несправедлив по отношению к Семене и ошибочен в принципе. Она не сделала ничего плохого, и это ужасно, что теперь ей придётся принимать препараты, чтобы иметь возможность соревноваться. Общие правила не должны состоять из исключительных случаев, и вопрос о спортсменах-трансгендерах остаётся нерешённым», — приводит слова спортсменки Sky Sports.

После принятия Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) нового правила допуска к соревнованиям спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут участвовать на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты для снижения уровня гормона.

CAS отклонил апелляцию Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона
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