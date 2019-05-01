Навратилова: решение суда по делу Кастер Семени несправедливо

Легендарная чешская теннисистка Мартина Навратилова раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда, отклонившего апелляцию южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона.



«Вердикт суда ужасно несправедлив по отношению к Семене и ошибочен в принципе. Она не сделала ничего плохого, и это ужасно, что теперь ей придётся принимать препараты, чтобы иметь возможность соревноваться. Общие правила не должны состоять из исключительных случаев, и вопрос о спортсменах-трансгендерах остаётся нерешённым», — приводит слова спортсменки Sky Sports.



После принятия Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) нового правила допуска к соревнованиям спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут участвовать на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты для снижения уровня гормона.

CAS отклонил апелляцию Семени, выступавшей против снижения уровня тестостерона