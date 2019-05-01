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Центр одарённых детей подарил Загитовой календарь «Спасибо за талант!»

Центр одарённых детей подарил Загитовой календарь «Спасибо за талант!»
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова посетила родной город Ижевск, там её встретили поклонники и передали спортсменке подарки, центр одарённых детей преподнес фигуристке календарь «Спасибо за талант!».

«Я начала смотреть фигурное катание лет с 5-6, тогда ещё не зная, что в нашем городе, Ижевске, появится Алина Загитова — наша звёздочка. Когда я впервые увидела её на выступлении с Евгенией Медведевой, я и не догадывалась, что она из Удмуртии, но потом мне рассказали об этом родители. Я впервые вижу её вживую и счастлива, что получила автограф, — поделилась одна из поклонниц, встречающих фигуристку» — приводит слова одной из юных болельщиц «Комсомольская правда — Ижевск».

16-летняя спортсменка владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Загитова – олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Видео: 16-летняя Загитова управляет автомобилем в деревне
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