Путин подписал закон о штрафах за допинг, их размер составит до 80 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил, который предусматривает введение штрафов за распространение и применение допинга. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.



«За умышленное использование или попытку использования спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещённой субстанции или запрещённого метода предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — отметил ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Олег Цепкин.



За распространение допинга предусмотрены штрафы в размере от 40 до 80 тыс. рублей.