Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 1 мая, определились все участники полуфиналов. Ими стали англичане Гэри Уилсон, Дэвид Гилберт и Джадд Трамп, а также шотландец Джон Хиггинс.



Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Четвертьфиналы

Гэри Уилсон (Англия) — Али Картер (Англия) — 13:9.

Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 13:8.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Нил Робертсон (Австралия) — 13:10.

Джадд Трамп (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 13:6.



В полуфинале Гэри Уилсон сыграет с Джаддом Трампом, а Джон Хиггинс — с Дэвидом Гилбертом. Матчи начнутся сегодня и завершатся 4 мая.



Чемпионат мира закончится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил Хиггинса со счётом 18:16.