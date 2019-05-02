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Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по снукеру

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по снукеру
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В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 1 мая, определились все участники полуфиналов. Ими стали англичане Гэри Уилсон, Дэвид Гилберт и Джадд Трамп, а также шотландец Джон Хиггинс.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Четвертьфиналы
Гэри Уилсон (Англия) — Али Картер (Англия) — 13:9.
Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 13:8.
Джон Хиггинс (Шотландия) — Нил Робертсон (Австралия) — 13:10.
Джадд Трамп (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 13:6.

В полуфинале Гэри Уилсон сыграет с Джаддом Трампом, а Джон Хиггинс — с Дэвидом Гилбертом. Матчи начнутся сегодня и завершатся 4 мая.

Чемпионат мира закончится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил Хиггинса со счётом 18:16.

Гэри Уилсон сенсационно вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру
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