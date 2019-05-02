Биатлонистка Морозова поделилась предсвадебным фото

Российская биатлонистка Анастасия Морозова в своём «инстаграме» сообщила, что продолжает подготовку к свадьбе. Её избранником является биатлонист Никита Поршнев.

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Морозовой.

На прошедшем в Тюмени чемпионате России Анастасия выиграла золото в эстафете в составе команды ХМАО-Югры.

Морозова заняла 88-е место в общем зачёте завершившегося сезона Кубка мира. Первой стала итальянка Доротея Вирер, второй — её соотечественница Лиза Виттоцци, третьей — словачка Анастасия Кузьмина.

Анастасия выступила на этапах Кубка мира в Нове-Место, Рупольдинге и Хольменколлене. Также она получила приглашение в главную команду страны на этапы в Антхольце и Северной Америке, но не смогла принять в них участие из-за гайморита.

Морозова — о прошедшем сезоне: были взлёты и падения, но я счастлива