Ягудин — о работе Медведевой на ТВ: под конец она поднатыркалась

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил работу с Евгенией Медведевой в качестве ведущих программы «Ледниковый период. Дети».



«Я бы не сравнивал профессиональную телеведущую Аллу Михееву, но с маленьким багажом знаний о фигурном катании, с профессиональной спортсменкой, двукратной чемпионкой Европы и мира, призёром Олимпийских игр Женей Медведевой, но у которой нет опыта телевидения. Но она, говоря простым русским языком, под конец уже поднатыркалась, у неё получалось проще.



Жене было очень сложно поначалу понять, как работать на камеру. Её тембр голоса, может быть, многим не нравился. Но у неё точно была какая-то определенная изюминка, харизма своя, которая могла привлечь зрителя», – сказал Ягудин в интервью «ВОКРУГ ТВ».