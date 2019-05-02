Подравшиеся на трибуне российские самбистки отстранены до августа

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал о решение по драке самбисток на прошедшем во Владивостоке мемориале Потапова. После своего поединка за бронзу в весовой категории до 56 кг на трибунах подрались Юлия Литвинцева и Ольга Вицина.

«Принято решение об отстранении спортсменок от участия во всех официальных соревнованиях ВФС до окончательного решения на исполкоме в августе», — приводит слова главы федерации ТАСС.

Литвинцева сообщила, что её с арены увезли на „скорой помощи“ в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. В конце апреля сообщалось, что спортсменок могут дисквалифицировать пожизненно.