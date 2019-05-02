Чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет

25-летняя немецкая биатлонистка Луиза Куммер приняла решение завершить спортивную карьеру. На международных соревнованиях она дебютировала в 2011 году на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Либереце. На тех соревнованиях немка стала 10-й в спринте и 13-й в индивидуальной гонке.

На юниорском чемпионате мира в Преск-Айле 2014 года Луиза выиграла золото в индивидуальной гонке и эстафете, а также стала серебряным призёром в гонке преследования. Её дебют в Кубке мира состоялся в том же году на этапе в Хольменколлене. В спринте Куммер стала 82-й.

В составе сборной Германии Куммер дважды побеждала в эстафетах на Кубке мира. Её лучший результат в личных гонках — восьмое место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске. Луиза — чемпионка Европы 2016 года в масс-старте и серебряный призёр в сингл-миксте.

«Биатлон дал мне так много того, что я не могла даже представить. Но в последние несколько месяцев он стал слишком много у меня отнимать. Я почувствовала, что нуждаюсь в новых задачах вне спорта. Поэтому решила завершить карьеру и начать новую главу», — написала Куммер в своём «фейсбуке».