Пидгрушная продолжит карьеру, к сезону она будет готовиться в общей группе

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру в биатлоне. Об этом сообщила сама спортсменка, после того как в апреле прошла повторное обследование на предмет проблем с сердечной мышцей.



Пидгрушная из-за проблем со здоровьем досрочно завершила предыдущий сезон.



«В результате обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом. А учитывая большое желание Лены продолжить соревноваться, уже на первом тренировочном сборе она сможет работать наравне с другими спортсменками. После консультаций президента федерации Владимира Брынзака, тренеров команды и самой спортсменки принято решение, что предсезонную подготовку Пидгрушная будет проводить в общей группе под руководством Валерия Лесникова, Владимира Махлаева и Александра Беланенко», — говорится на сайте Федерации биатлона Украины.