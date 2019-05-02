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Пидгрушная продолжит карьеру, к сезону она будет готовиться в общей группе

Пидгрушная продолжит карьеру, к сезону она будет готовиться в общей группе
Другие / Биатлон

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру в биатлоне. Об этом сообщила сама спортсменка, после того как в апреле прошла повторное обследование на предмет проблем с сердечной мышцей.

Пидгрушная из-за проблем со здоровьем досрочно завершила предыдущий сезон.

«В результате обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом. А учитывая большое желание Лены продолжить соревноваться, уже на первом тренировочном сборе она сможет работать наравне с другими спортсменками. После консультаций президента федерации Владимира Брынзака, тренеров команды и самой спортсменки принято решение, что предсезонную подготовку Пидгрушная будет проводить в общей группе под руководством Валерия Лесникова, Владимира Махлаева и Александра Беланенко», — говорится на сайте Федерации биатлона Украины.

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