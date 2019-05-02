Рудковская: Мишин мог тренировать сына Плющенко, но заниматься с ним будет отец

Шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Александр, мог заниматься у тренера Мишина, но семья не хочет переезжать из Москвы в Питер, заявила жена спортсмена Яна Рудковская.



«Саша уже делает двойные прыжки и начал учить аксель в два с половиной оборота. Безусловно, ему сейчас нужен очень высокого уровня специалист. Тренер Саши Амир Хабибуллин давно отпрашивался у Евгения на учёбу, на повышение квалификации. Он планирует в будущем стать судьёй. Видимо, пришло время. Он очень переживает за Сашу. Мы благодарны Амиру, любим его и всегда ждём в нашей команде, в Академии Евгения Плющенко. Сейчас Евгений открыл вторую большую ледовую арену, планирует открыть и третью.



Да, тренером Саши мог бы стать Алексей Николаевич Мишин, но тогда бы сыну пришлось переехать в Питер. Наша семья живёт в Москве, поэтому Саша не сможет тренироваться у Алексея Николаевича. Единственный вариант, который сейчас приемлем, — Сашу будет тренировать его отец», — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».