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Призёр ОИ-2014 по сноуборду госпитализирован после попытки побить мировой рекорд

Призёр ОИ-2014 по сноуборду госпитализирован после попытки побить мировой рекорд
Другие / Прочие виды спорта

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи в дисциплине хафпайп французский сноубордист Кевин Роллан получил серьёзные травмы, пытаясь побить мировой рекорд на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции.

29-летний спортсмен собирался обновить лучшее мировое достижение в квотерпайпе — разновидности фристайла, в которой горизонтальная плоскость трамплина по радиусу плавно переходит в вертикальную. Во время исполнения четверного прыжка Роллан упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.

Спортсмен был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но на данный момент его состояние удалось стабилизировать.

Роллан является победителем чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2009 года. Он также завоёвывал две серебряные и одну бронзовую медаль первенства планеты.

Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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