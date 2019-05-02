Призёр ОИ-2014 по сноуборду госпитализирован после попытки побить мировой рекорд

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи в дисциплине хафпайп французский сноубордист Кевин Роллан получил серьёзные травмы, пытаясь побить мировой рекорд на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции.



29-летний спортсмен собирался обновить лучшее мировое достижение в квотерпайпе — разновидности фристайла, в которой горизонтальная плоскость трамплина по радиусу плавно переходит в вертикальную. Во время исполнения четверного прыжка Роллан упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.



Спортсмен был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но на данный момент его состояние удалось стабилизировать.



Роллан является победителем чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2009 года. Он также завоёвывал две серебряные и одну бронзовую медаль первенства планеты.