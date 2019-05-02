Чемпионка мира по фигурному катанию Кэйтлин Осмонд объявила о завершении карьеры

Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, одержавшая победу на чемпионате мира 2018 года в Милане (Италия) в соревнованиях одиночниц, объявила о завершении профессиональной карьеры.



«Думаю, нужно объявить об этом официально. Я больше не собираюсь участвовать в соревнованиях. Я приняла это решение уже некоторое время назад, но официальное объявление до сих пор кажется мне чем-то нереальным. Я взволнована планами на будущее, которые у меня уже составлены, и не могу дождаться того момента, когда поделюсь ими с вами!» — написала спортсменка в своём «твиттере».



В августе прошлого года Осмонд объявила о пропуске сезона-2018/19, после которого она собиралась продолжить выступления. Однако за это время планы спортсменки изменились.



Осмонд является также олимпийской чемпионкой 2018 года в командных соревнованиях и обладательницей бронзы в личном первенстве Игр в Пхёнчхане.