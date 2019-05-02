Барнашов: сокращать состав тренерского совета СБР не было необходимости

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России в 2010–2018 годах Владимир Барнашов прокомментировал изменения в структуре тренерского совета СБР.



«Я считаю, что сокращать состав не было необходимости, поскольку десять ведущих регионов должны были иметь большее представительство, чем все остальные, поскольку их основная задача — поставка спортсменов в сборную команду и развитие биатлона. Что касается назначения или выборности, то ещё во времена Михаила Прохорова это была назначаемая президентом федерации на один год должность. С приходом Александра Кравцова эта должность стала выборной. И та и другая модель имеют право на существование», — приводит слова Барнашова News.ru.



Ранее ведущие регионы имели право делегировать по два человека на тренерский совет, но на заседании правления СБР не смогли дать определение, какой регион считать ведущим. С учётом размытости формулировки было решено оставить демократическое право каждого региона делегировать на тренерский совет по одному представителю.