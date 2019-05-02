Загитову могут оштрафовать на 30 тыс. рублей за вождение без прав

Олимпийская чемпионка фигурному катанию Алина Загитова, опубликовавшая в своем «инстаграме» видео, на котором она управляет автомобилем на проселочной дороге, может быть оштрафована на 30 тыс. рублей.

Как отметили пользователи сети, на видео заметно, что 16-летняя спортсменка не пристёгнута ремнём безопасности. За это согласно статье 12.6 КоАП предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Загитова управляет машиной, не будучи совершеннолетней, что согласно ст. 12.7, ч.1, КоАП наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей. В случае если родители сами передали руль несовершеннолетнему, по той же статье штраф достигает 30 тыс. рублей.

16-летняя спортсменка владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.