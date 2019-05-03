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L'Equipe опубликует номер с целующимися мужчинами-ватерполистами на обложке

L'Equipe опубликует номер с целующимися мужчинами-ватерполистами на обложке
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Французский журнал L'Equipe анонсировал новый номер, посвящённый проблеме гомофобии в спорте. На его передовице будут изображены два целующихся ватерполиста. В продажу выпуск поступит 4 мая.

«У спорта есть возможность показывать примеры, которые открывают двери и закрывают рты. И пример должен прийти сверху. Ни один футболист из ведущих лиг не осмелился говорить о своей гомосексуальности. Таким образом, вы должны обойтись без их комментариев.

Среди примеров открытости — Седрик Ле Галло, режиссёр фильма «Блестящие креветки». Его поцелуй показан на этом кадре, которым мы гордимся. Благодаря красивой фотографии мы можем попытаться сказать, что этот жест любви не должен шокировать, а гомофобия является уголовным преступлением в жизни и спорте», — отмечает редакция издания на своём сайте.

Фото: L'Equipe
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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