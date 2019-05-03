L'Equipe опубликует номер с целующимися мужчинами-ватерполистами на обложке

Французский журнал L'Equipe анонсировал новый номер, посвящённый проблеме гомофобии в спорте. На его передовице будут изображены два целующихся ватерполиста. В продажу выпуск поступит 4 мая.



«У спорта есть возможность показывать примеры, которые открывают двери и закрывают рты. И пример должен прийти сверху. Ни один футболист из ведущих лиг не осмелился говорить о своей гомосексуальности. Таким образом, вы должны обойтись без их комментариев.



Среди примеров открытости — Седрик Ле Галло, режиссёр фильма «Блестящие креветки». Его поцелуй показан на этом кадре, которым мы гордимся. Благодаря красивой фотографии мы можем попытаться сказать, что этот жест любви не должен шокировать, а гомофобия является уголовным преступлением в жизни и спорте», — отмечает редакция издания на своём сайте.

Фото: L'Equipe