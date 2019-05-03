Пидручный: я не умею настраиваться на индивидуальные гонки

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оценил свою стрельбу в прошедшем сезоне.



«Стрельба? Да, я вышел на более стабильный уровень. Были и в этом сезоне провалы, но не случалось катастроф и бесконтрольных промахов. Если и ошибался, знал причины и старался исправлять ошибки.



Стараюсь сконцентрироваться на тех дисциплинах, которые у меня получаются, чтобы показать свой максимум. Когда-то один тренер говорил, что у украинских биатлонистов нет шансов в спринтах и ​​контактных гонках. Но я всё равно готовился больше на те старты, которые мне нравятся, и считал, что в них у меня больше шансов на благоприятный исход. На индивидуальную гонку я пока не умею настраиваться как надо.



Следующая цель? У меня всегда была главная цель — олимпийская медаль, желательно золотая. Это цель моей карьеры», — цитирует Пидручного Xsport.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Дмитрий выиграл золото в гонке преследования.