Тихонов: только Губерниев считает Шипулина биатлонистом всех времён и народов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение олимпийского чемпиона Сергея Тарасова назвать новый биатлонный центр в Екатеринбурге именем не Антона Шипулина, а Сергея Чепикова.



«Даже всегда политкорректный Бьорндален в своём интервью сказал, что Антон очень рано закончил свою карьеру и не реализовал весь свой потенциал. Об этом же самом говорил и я. Это только Губерниев считает Шипулина биатлонистом всех времён и народов и говорит об этом на всю страну. Считаю, что имя Чепикова было бы более справедливо. Но в области другие порядки и другие герои. Я уже не помню сколько миллиардов они потратили на создание „Ельцин-центра“. Думаю, это была стройка века.



В области культивируется более 100 видов спорта. Во многих из них давно закончился бюджет, что говорит о безголовости спортивного руководства. Так если вы не способны культивировать все эти виды спорта, уделяйте больше внимания профильным, в частности зимним. Так в Свердловской области было всю жизнь. Нет вопросов к клубам „Уралочка“, „Автомобилист“, к развитию лыжных гонок, биатлона, двоеборья и прыжков с трамплина, но всё остальное можно оставить и другим регионам.

О каком новом стрельбище можно говорить, если с уходом Шипулина в регионе вообще не стало мужчин-биатлонистов? Приведите в порядок историческое динамовское стрельбище, на котором выступало и тренировалось наше поколение победителей", — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Тихонов — Шипулину: зачем ты врал народу?