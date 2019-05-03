Борцы Угуев и Найфонов победили на мемориале Али Алиева

В Каспийске прошёл разыграны первые медали мемориала Али Алиева по вольной борьбе. В частности, лидер сборной России в весовой категории до 57 кг Заур Угуев в финале победил соотечественника Азамата Тускаева, сообщает официальный сайт ФСБР.



Вольная борьба. Мемориал Али Алиева. Каспийск

До 57 кг

1. Заур Угуев.

2. Азамат Тускаев.

3. Хасанхусейн Бадрудинов и Рейнерис Андреу Ортега (Куба).



До 65 кг

1. Баджранг Пуния (Индия).

2. Виктор Рассадин.

3. Курбан Шираев и Азнаур Таваев.



До 74 кг

1. Дарсам Джапаров.

2. Ахмед Усманов.

3. Магомед Курбаналиев и Азамат Нуриков (Беларусь).



До 86 кг

1. Артур Найфонов.

2. Даурен Куруглиев.

3. Хабиб Гаджиев и Жабраил Шапиев (Узбекистан).



До 97 кг

1. Магомед Ибрагимов (Узбекистан).

2. Рейнерис Салас Перес (Куба)

3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) и Шамиль Мусаев.