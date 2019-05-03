Борцы Угуев и Найфонов победили на мемориале Али Алиева

В Каспийске прошёл разыграны первые медали мемориала Али Алиева по вольной борьбе. В частности, лидер сборной России в весовой категории до 57 кг Заур Угуев в финале победил соотечественника Азамата Тускаева, сообщает официальный сайт ФСБР.
Вольная борьба. Мемориал Али Алиева. Каспийск
До 57 кг
1. Заур Угуев.
2. Азамат Тускаев.
3. Хасанхусейн Бадрудинов и Рейнерис Андреу Ортега (Куба).
До 65 кг
1. Баджранг Пуния (Индия).
2. Виктор Рассадин.
3. Курбан Шираев и Азнаур Таваев.
До 74 кг
1. Дарсам Джапаров.
2. Ахмед Усманов.
3. Магомед Курбаналиев и Азамат Нуриков (Беларусь).
До 86 кг
1. Артур Найфонов.
2. Даурен Куруглиев.
3. Хабиб Гаджиев и Жабраил Шапиев (Узбекистан).
До 97 кг
1. Магомед Ибрагимов (Узбекистан).
2. Рейнерис Салас Перес (Куба)
3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) и Шамиль Мусаев.