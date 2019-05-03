Фигуристка Бойкова: в этом сезоне я старалась подружиться со своими мозгами

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, оценила их выступление в сезоне. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), бронзовыми призёрами чемпионата России (2019).

«Весь сезон мы катались более зрело. Я старалась более осознанно все делать, чем в прошлом году. Старалась «подружиться со своими мозгами» и это получилось. Сезоном мы довольны.

Я вспоминаю Гран-при в Канаде. Наш первый крупный международный турнир, где мы встретились с фигуристами нашей сборной, познакомились с ребятами из других команд, других стран. Почему мне так запомнился этап в Канаде? Потому что откатались мы чисто, а стали четвёртыми. И я помню, как меня успокаивали Дима и Морган Сипре. А я долго не могла прийти в себя. Так что если говорить про первую половину сезона, то самым запоминающимся для меня стал Skate Canada. А во второй – чемпионаты Европы и мира. На подготовку к этим соревнованиям было отдано много сил. Помню, я обрадовалась, чемпионат мира совпадает по времени с каникулами в школе, понимала, что так будет проще и с учёбой", — цитирует Бойкову официальный сайт ФФККР.

Бойкова и Козловский выступают в паре с 2015 года.