Российский фигурист объяснил секрет успеха чемпионов мира Пападакис и Сизерона

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, оценил их выступление в сезоне и рассказал, над чем пара будет работать в межсезонье. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), бронзовыми призёрами чемпионата России (2019). На прошедшем чемпионате мира Бойкова и Козловский стали шестыми.

«Конечно, больше всего запомнился чемпионат мира. Он не дался просто, перед этим была проведена тяжёлая и планомерная подготовка. Да и лететь в Японию не близко. Понимаете, чемпионат мира – ключевой, самый важный турнир сезона, и то, что мы смогли так презентовать себя в Японии — это отдельные эмоции. Нельзя не вспомнить и чемпионат Европы. Первая медаль на таком уровне! И всё-таки чемпионат мира запомнился больше всего.

Сейчас на тренировках мы тренируем все тройные. У нас отдельное время выделено под прыжки. Прыгаем, нарабатываем, а там посмотрим, какие будут получаться стабильнее. Но я убеждён, что будущее, уже возможно на Олимпиаде в Пекине, за сложными прыжковыми элементами. Поэтому так или иначе, если мы хотим соперничать с парами, которые уже в топ-рейтинге, уже получают десятки и плюс пять за все элементы, то и нам надо двигаться в этом направлении. Сегодня ведущие пары подходят к своему «потолку» по баллам. При безошибочном катании они получают оценки, которые граничат с максимумом в парном катании, и чтобы подняться на такой уровень, мы стараемся работать и развиваться во всех направлениях. Безусловно, мы хотим побеждать, но нет спортсмена, который этого не хочет. И мы понимаем, что для этого надо очень много работать и прилагать усилия, чтобы становиться лучше.

Понимаете, с каждым годом у нас нарабатывается лучшее взаимодействие в катании. Мы разучиваем связки, повороты, и даже программы нам ставить легче, потому что какие-то вещи мы уже умеем делать. Когда начинали кататься, то не понимали, как можно делать килиан вместе — это же так сложно! А сейчас исполняем совместные шаги, блоки, и работа движется быстрее, потому что с каждым годом мы нарабатываем взаимодействие. Почему Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон катаются так? Потому что с 8 лет они держат друг друга за руки. Почему так катались Тесса Вирчу со Скоттом Мойром? Потому что они тоже в паре с детских лет. Чем больше тренируешься, тем больше возникает разных ситуаций, к которым ты подстраиваешься. И когда они возникают в сотый раз, то уже знаешь, что надо сделать, потому что ты с этим уже сталкивался. Это определённая наработка, опыт", — цитирует Козловского официальный сайт ФФККР.

Бойкова и Козловский выступают в паре с 2015 года.