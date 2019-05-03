Гимнастов обязали иметь национальную символику на костюмах

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил требование от спортсменов иметь национальную символику на своих костюмах. Об этом сообщает пресс-службе организации.



Решение было принято на заседании исполкома FIG, которое проходило с 30 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге.



Сообщается, что начиная с 2020 года на каждом костюме гимнаста в обязательном порядке должен присутствовать национальный флаг страны, за которою он выступает, или же её название.



К примеру, на Олимпийских играх в Токио – 2020 гимнасты будут соревноваться в разных формах. Костюмы спортсменов, пробившихся на Олимпиаду через Кубок мира (такие гимнасты участвуют в отдельных дисциплинах, а не командных. – Прим. «Чемпионата»), будут визуально отличаться он костюмов спортсменов, выступающих в командных соревнованиях. Такое решение принято для лучшего понимания зрителями ситуации.