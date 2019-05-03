Фрум: как никогда мотивирован на пятую победу в «Тур де Франс»

Британский велогонщик команды Ineos (30 апреля после смены главного спонсора так стала называться команда Sky. – Прим. (Чемпионата»), четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум заявил о желании выиграть престижную веломногодневку в пятый раз.



«Я усердно тренируюсь и ставлю себе цель – пятая победа на «Тур де Франс». Если мне снова удастся это сделать с Ineos, это будет невероятно. Почти двадцать лет такое не удавалось никому.



Поражение в 2018? Я выиграл «Джиро» и занят третье место на «Тур де Франс». К тому же, во Франции я был не в лучшей форме. Сложно назвать это поражением. Прочем, сейчас я мотивирован как никогда», – цитирует Фрума VeloNews.

Ранее стало известно, что «Тур де Франс»—2019 станет самым высокогорным в истории.