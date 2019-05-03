У олимпийской чемпионки по биатлону возникли проблемы со здоровьем

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о начале подготовки к сезону.
«Новый год тренировок начался. К сожалению, я немного заболела, поэтому имела возможность поработать только над одной составляющей биатлона — стрельбой. С нетерпением жду выздоровления и возможности усердно работать для дальнейшего развития в новом сезоне», — написала Эберг.
Пост доступен в «инстаграме» Ханны Эберг.
В 2019 году она выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде. Также на её счету серебро в эстафете и бронза в синглмиксте. На чемпионате Европы в Минске она завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в спринте.
В общем зачёте Кубка мира Ханна стала пятой.
Эберг: Лукас — грамотный специалист. Предвкушаю, как он будет развивать команду