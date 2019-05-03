У олимпийской чемпионки по биатлону возникли проблемы со здоровьем

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о начале подготовки к сезону.

«Новый год тренировок начался. К сожалению, я немного заболела, поэтому имела возможность поработать только над одной составляющей биатлона — стрельбой. С нетерпением жду выздоровления и возможности усердно работать для дальнейшего развития в новом сезоне», — написала Эберг.

Пост доступен в «инстаграме» Ханны Эберг.

В 2019 году она выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде. Также на её счету серебро в эстафете и бронза в синглмиксте. На чемпионате Европы в Минске она завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в спринте.

В общем зачёте Кубка мира Ханна стала пятой.