Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин рекомендовал Олимпийскому комитету России (ОКР) принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпийских играх в Токио-2020.



Конечный срок выполнения задач – 2 декабря. Ответственным за данное поручение назначен президент ОКР Станислав Поздняков. Об этом сообщается в перечне поручений, сформированном по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.



Кроме того президент поручил усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.



Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.