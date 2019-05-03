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Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020

Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020
Другие / Лёгкая атлетика

Президент России Владимир Путин рекомендовал Олимпийскому комитету России (ОКР) принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпийских играх в Токио-2020.

Конечный срок выполнения задач – 2 декабря. Ответственным за данное поручение назначен президент ОКР Станислав Поздняков. Об этом сообщается в перечне поручений, сформированном по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того президент поручил усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

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