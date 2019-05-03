Липницкая: после окончания карьеры не хотелось иметь дело с фигурным катанием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая рассказала, какие воспоминания о неё остались от Игр 2014 года в Сочи.



«В командных и индивидуальных соревнованиях была совершенно разная атмосфера. В командных соревнованиях было легко кататься благодаря создавшейся атмосфере взаимной поддержки с моими партнёрами по команде. Конечно, в зависимости от твоего собственного результата меняется место занимаемое командой, я чувствовала напряжение из-за того, что при плохих моих прокатах может пострадать вся наша команда, но даже с учётом этого в командных соревнованиях удалось откататься хорошо. Олимпийские игры тогда проводились в районе с особенными природными условиями, где было всё – горы, снег и море. Это, и ещё конечно то чувство, что Олимпиада проводится в нашей родной стране, оставили у меня прекрасные воспоминания об Олимпиаде в Сочи. Думаю, это была самая красивая Олимпиада.



На Олимпиаде в Сочи мне просто хотелось победить, занять первое место, оставить свой след… В конце концов, мне это удалось, но я и подумать не могла, что стану такой популярной. Для меня это оказалось совершенно неожиданным.

После окончания профессиональной карьеры был период, когда вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием. Хотелось отдохнуть и заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка. Но потом фигурное катание снова вернулось в мою жизнь, пусть уже и совсем в других его сферах. Одно из новых для меня занятий- комментаторство. На данный момент я уже комментировала этапы и финал Гран-при, а также Олимпиаду в Пхёнчхане. Тем не менее, из-за моей занятости в «Академии чемпионов» стало тяжело находить время на подготовку к комментаторской работе, этому нужно отводить много времени и всегда быть в теме всех событий. Поэтому сейчас я вкладываю себя и своё время в работу нашей Академии", — приводит слова Липницкой группа фигуристки в социальной сети «Вконтакте» со ссылкой на интервью Юлии журналу «25ans».

В сентябре 2017 года Юлия объявила о завершении карьеры.

