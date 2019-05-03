Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин поручил проводить ежегодный Крымский марафон

Путин поручил проводить ежегодный Крымский марафон
Другие / Лёгкая атлетика

Президент России Владимир Путин дал поручение крымским властям начать проводить ежегодный марафон, приуроченный ко Дню физкультурника (10 августа). Первый забег должен состояться уже в 2020 году.

«Правительству Российской Федерации совместно с советом министров Республики Крым обеспечить начиная с 2020 года ежегодное проведение открытого Крымского марафона в День физкультурника, предусмотрев участие в нём команд от каждого субъекта Российской Федерации и общероссийских физкультурно-спортивных обществ», – гласит распоряжение Путина на официальном сайте президента России.

Ответственными за данное поручение назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент