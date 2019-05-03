Путин поручил проводить ежегодный Крымский марафон

Президент России Владимир Путин дал поручение крымским властям начать проводить ежегодный марафон, приуроченный ко Дню физкультурника (10 августа). Первый забег должен состояться уже в 2020 году.



«Правительству Российской Федерации совместно с советом министров Республики Крым обеспечить начиная с 2020 года ежегодное проведение открытого Крымского марафона в День физкультурника, предусмотрев участие в нём команд от каждого субъекта Российской Федерации и общероссийских физкультурно-спортивных обществ», – гласит распоряжение Путина на официальном сайте президента России.



Ответственными за данное поручение назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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