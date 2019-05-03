Бывший российский фигурист Ригини: ночью работал барменом, утром – на каток

Бывший российский фигурист, ныне выступающий за Италию, Иван Ригини рассказал, почему на логотипе его бренда изображена покерная фишка.



«Фишка — это часть моей жизни, казино. Было такое время, когда не было денег, а итальянская федерация перестала спонсировать мои тренировки. Пришлось учиться зарабатывать.



На протяжении 8 лет я являюсь профессиональным игроком в покер, что позволяло мне оплачивать жилье в Оберстдорфе. Плюс параллельно я работал барменом и продавал одежду в магазине — при том, что у меня было по 5 часов льда в день. Ночь работаю, с 8-ми утра на катке. Мне это кажется нормальным. Надо выживать, мир жесток. Я хочу рассчитывать только на себя, потому что находиться в зависимом положении и ждать поблажек — тяжело», – цитирует Ригини «Матч ТВ».

Спортивное гражданство 28-летний фигурист сменил шесть лет назад, после чего стал четырёхкратным чемпионом Италии.