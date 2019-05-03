Лыжница Белорукова вышла замуж

Двукратный призёр Олимпийских игр, россиянка Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, информирует официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Сегодня, 3 мая 2019 года, в Екатеринбурге Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России поздравляет молодожёнов-лыжников с днём свадьбы!», — говорится в собщении ФЛГР.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Белорукова выиграла две бронзовые медали в спринте и эстафете. На чемпионате мира 2017 года она завоевала серебро в командном спринте, а на мировом первенстве — 2019 в Зеефельде (Австрия) стала третьей в эстафете. В общем зачёте Кубка мира Юлия заняла восьмое место. Ступак — чемпион России-2017 в эстафете.