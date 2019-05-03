«Газпром-Югра» и «Тюмень» с поражений начали четвертьфиналы ЧР по мини-футболу

Состоялись первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Неожиданные поражения потерпели «Газпром-Югра» и «Тюмень», занявшие на предварительном этапе более высокие места, чем их соперники.

Вторые матчи серий до трёх побед состоятся 4 мая на тех же площадках.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Первые матчи

«КПРФ» (Москва) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 6:3 (3:2).

Голы: Паулиньо, 9, Ромуло, 13, 47, Багиров, 21, Бурков, 28, Ниязов, 44 – Рафаэл, 12, Осипов, 19, 50.

«Тюмень» — «Норильский никель» — 3:5 (1:2).

Голы: Крыкун, 4, Упалев, 35, Абрамович, 48 – Соколов, 8, Батырев, 18, Тьяго, 31, Сергеев, 44, Кудзиев, 50.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 3:5 (1:2).

Голы: Покотыло, 16, Хиль, 28, 40 – Москалёв, 10, Семуков, 18, Леготин, 35, 38, 47.

«Синара» (Екатеринбург) – «Динамо» (Самара) – 3:1 (1:1).

Голы: Абрамов, 18, Шистеров, 50, 50 – Гончаров, 14