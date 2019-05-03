Леонова: никто не знает, что будет с ученицами Тутберидзе через пять лет

Вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова в 28 лет готовится к новому сезону не ради конкуренции с юными ученицами тренера Этери Тутберидзе, исполняющими четверные прыжки, а потому, что получает удовольствие от катания.

«Я рада за Трусову, Щербакову, Косторную, они молодцы. Да, ученицы Этери Тутберидзе и год, и два наверняка будут среди лидеров. Но никто не знает, что будет через пять лет. Потом они сами станут взрослыми и начнут испытывать те же проблемы, что и остальные. А я катаюсь, потому что мне это нравится. Я получаю удовольствие от самого процесса.

Как справлялась со своим телом, когда из девочки превращалась в девушку? Ой, это было очень тяжело. Я менялась в размерах, не узнавала саму себя. Нервничала. Очень хотела есть, а мне не разрешали. Я лопала, а меня ругали. Алла Яковлевна Пятова, мой тогдашний тренер, еле сдерживалась, чтобы не сорваться. Спасибо ей за всё. Что дотерпела», — приводит слова Леоновой «Экспресс-газета».