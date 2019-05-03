Шведская биатлонистка Эберг не может полноценно готовиться к новому сезону

Олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке, шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о подготовке к новому сезону.

«Начался новый год тренировок. К сожалению, я немного заболела и не могла работать полноценно. Практиковала только стрельбу. С нетерпением жду выздоровления. Хочу продолжать прогрессировать в новом сезоне», — написала Эберг в "Инстаграме".

Напомним, по итогам сезона-2018/19 Эберг стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов. На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) 23-летняя спортсменка выиграла индивидуальную гонку, а также завоевала серебро и бронзу в эстафете и сингл-миксте соответственно. На чемпионате Европы в Минске Ханна победила в индивидуальной гонке.