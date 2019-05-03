Участник 10 Олимпиад канадский конник Миллар завершил карьеру

72-летний канадский конник Иан Миллар, рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх, объявил о завершении своей 50-летней спортивной карьеры, сообщает Inside the Games.

Двукратный обладатель Кубка мира по конкуру участвовал в 10 Олимпиадах, а в 2008 году в Пекине стал серебряным призёром. Теперь он планирует сосредоточиться на тренировке молодых спортсменов и лошадей.

«Многократно представлять Канаду на протяжении карьеры было для меня самой большой честью. В последние несколько лет я все больше и больше стремлюсь работать с молодыми лошадьми и наездниками, и я с радостью расширяю свою тренерскую деятельность, чтобы поделиться своими знаниями и мотивацией со следующим поколением.

Миллар, по прозвищу «Капитан Канада», впервые участвовал в Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, а завершил олимпийскую карьеру в 2012 году в Лондоне.

Его последняя награда — золото в командном зачёте на Панамериканских играх 2015 года в Торонто.

Сын Миллара Джонатон продолжает дело отца, выступаю за Канаду на международных турнирах.