Куклина: когда выиграю Кубок мира? Как только – так сразу

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина ответила на вопросы читателей в «сторис» своего «Инстаграма».

«Хочу ли, чтобы дочь занималась биатлоном? Скорее нет, чем да. Хочет ли дочь идти по стопам мамы? Несколько раз говорила, что да. Но не думаю, что это всерьёз. Сейчас она ходит на танцы, дальше видно будет.

Хотите второго ребенка? Конечно, хочу.

Какой вид спорта, если не биатлон? Я вообще люблю активную жизнь и профессиональный спорт, думаю, что смогла бы реализоваться и в других видах спорта, но конкретно сказать не могу. Помимо биатлона интересны лыжные гонки.

Кто был кумиром в детстве? Кумиров особо не припомню, но до сих пор мечтаю стать кумиром для других.

Самый курьёзный момент во время гонок? На юниорском чемпионате мира в спринте проехала лишний штрафной круг.

Что жду от нового сезона в Кубке мира? Борьбы, желания, стремления, удовольствия, побед. Готова ли бороться за медали? Однозначно да!

Буду ли участвовать в летнем биатлоне? Надеюсь, что да.

Когда выиграю «Большой хрустальный глобус»? Будьте реалистами, мечтайте о невозможном. Так что как только – так сразу.

Мечтаю ли стать олимпийской чемпионкой? Да!» — ответила Куклина.