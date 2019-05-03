Семеня выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе в забеге на 800 м

На первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар) победу в забеге на дистанции 800 м одержала двукратная олимпийская чемпионка представительница ЮАР Кастер Семеня. Её время — 1 минута 54,98 секунды.

Второе место заняла Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.57,75). Бронзу завоевала американка Эджи Уилсон (1.58,83).

Напомним, после побед Семени у соперниц возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

Самой молодой победительницей в истории проведения Бриллиантовой лиги стала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. 17-летняя спортсменка покорила планку на высоте 1,96 метра.

В беге на 200 м лучшим стал Рамиль Гулиев из Турции. На дистанции 1500 м первое место занял кениец Элайджа Манангои. Стартовый этап Бриллиантовой лиги в Дохе прошёл без российских легкоатлетов.