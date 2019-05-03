Семеня: ни один человек не сможет помешать мне бегать, мою карьеру завершит бог

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня после победы на дистанции 800 метров на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе заявила, что всегда ищет выход из любой ситуации и не видит в этом ничего невозможного.

«Взволнована победой здесь, в Дохе. Первый старт сезона тяжёлый, невозможно предсказать, как будет вести себя тело, но сегодня погода отличная, и всё было замечательно сегодня вечером.

Действия говорят громче, чем слова. Никогда никуда не уйду, всегда буду здесь. Было много противоречий, но это ничего не меняет. Всё зависит от Бога. Бог решил, чтобы я начала карьеру, и он её завершит. Ни один человек не сможет помешать мне бегать.

Считаю, в жизни нет ничего сложного, всё зависит от того, как воспринимать жизнь. Как спортсменка, я верю в спортивное мастерство, в то, чему учит спорт: настаивать на своём, несмотря на все трудности.

Знаю, что иногда жизнь может быть трудной, но верю, что всегда есть способ решить проблемы. Одно из моих твердых убеждений заключается в том, что всегда есть выход. Если передо мной стоит стена, я прыгаю через неё. Буду продолжать наслаждаться жизнью, буду продолжать тренироваться и бегать. Для меня не существует ничего невозможного», — приводит слова Семени The Mirror.

С 8 мая вступают в силу новые правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Таким образом, чтобы получить доступ к стартам, Семеня вынуждена будет принимать препараты для снижения уровня тестостерона в крови.

Правила IAAF по атлетам с повышенным тестостероном вступят в силу 8 мая