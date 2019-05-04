Всемирная медицинская ассоциация не согласна с вердиктом CAS по делу Семени

Всемирная медицинская ассоциация (WMA) призвала своих членов не назначать лекарства, которые снижают уровень тестостерона у спортсменок с отличиями в половом развитии, чтобы привести их в соответствие с противоречивыми правилами IAAF. Призыв WMA поддержан врачами из 114 стран-членов организации, сообщает Inside the Games.

Согласно решению CAS, двукратной олимпийской чемпионке Кастер Семене и спортсменкам со схожими проблемами придётся принимать лекарства для снижения уровня тестостерона, если они захотят участвовать в международных соревнованиях. Правила должны вступить в силу 8 мая.

По мнению президент WMA Леонида Эйдельмана, у организации имеются «серьёзные оговорки в отношении этической обоснованности» правил IAAF, которые могут оказать значительное влияние на спорт и международные федерации. Эйдельман раскритиковал IAAF, утверждая, что правила основаны на «слабых доказательствах одного исследования, которое широко обсуждается научным сообществом», и заявил, что их следует немедленно отозвать.

WMA ранее выражала несогласие с назначением медикаментов для снижения уровня тестостерона, если состояние пациента не было признано патологическим.

В своём вердикте CAS признал правила «дискриминационными», но также отметил, что это «необходимая, разумная и соразмерная» политика с целью защиты справедливости в женском спорте.