Ученица Тутберидзе Турсынбаева будет выступать в образе чёрного ворона

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, являющаяся ученицей российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала о новой короткой программе. Она намерена выступить в образе чёрного ворона под музыку «Пляска смерти».

«В следующем сезоне в короткой программе я предстану в образе чёрного ворона под музыку Camille Saent-Sаёns Dance Macabre («Пляска смерти»)», — написала Турсынбаева в «Инстаграме».

Напомним, в 2012 и 2013 годах Турсынбаева тренировалась в группе Тутберидзе, а затем переехала в Канаду, где работала под руководством Брайана Орсера. В 2018 году Элизабет вновь стала работать с Тутберидзе.

На минувшем чемпионате мира в Сайтаме, Япония, Турсынбаева завоевала серебряную медаль, впервые в истории фигурного катания выполнив четверной сальхов.

Фотография доступна в "инстаграме" Турсынбаевой.