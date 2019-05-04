Олимпийская чемпионка Ингемарсдоттер завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ида Ингемарсдоттер в своём «инстаграме» написала о решении завершить спортивную карьеру.



«На стадионе в Свеге у меня родилась мечта стать лыжницей. Я осмелилась последовать ей и на этом пути пережила немало событий, о которых буду помнить до конца жизни.



Но теперь пришло время для новой мечты и новых целей после жизни в лыжных гонках все 2000-е. Я ухожу и хочу поблагодарить всех, кто верил в меня и поддерживал на этом пути!» – написала Ингемарсдоттер на своей страничке.



Она также поблагодарила родителей, тренеров, сотрудников национальной федерации.

Ида Ингемарсдоттер — олимпийская чемпионка в эстафете и чемпионка мира в командном спринте. В ее активе также бронза Олимпийских игр, пять серебряных и одна бронзовая медали чемпионатов мира.